ஓபிஎஸ் கொடுத்த இட்லிப் பானை.. வாங்கிய குஷியில் பாட்டி போட்ட குத்தாட்டம்!

சென்னை: ஆர்.கே.நகரில் ஜெயலலிதாவின் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாட்டத்தின் போது அதிகம் கொடுக்கப்பட்டது இட்லிபானைதான். அதில் ஜெயலலிதா உடன் ஓ.பன்னீர் செல்வம்

இருக்கும் ஸ்டிக்கர்களும் ஒட்டப்பட்டிருந்ததுதான் ஹைலைட். அந்த இட்லிபானையை வாங்கிய கையோடு பாட்டி ஒருவர் போட்ட ஆட்டம் வைரலாகிறது.

ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்குப் பிறகு ஆர்.கே. நகர் பக்கம் எட்டியே பார்க்காதவர்கள் எல்லாம் கடந்த ஒரு மாதகாலமாக கொடிகள் பறக்கும் கார்களில் சென்று மக்களை பார்த்து வந்தனர்.

ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபாவும் ஆர் கே நகரில்தான் நலத்திட்ட உதவிகளை தொடக்கி வைத்தார்.

If #Amma gave idlis for Re. 1, #OPS is all set to give out idli vessels free. #Amma69 celebrations at #RKnagar, #Chennai @ANN_Newsable pic.twitter.com/SsuAHxI9jf