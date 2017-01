ஜெ. மறைந்து இன்றோடு 30 நாள்... கண்ணீரில் தொண்டர்கள்.. மவுன ஊர்வலம்.. நினைவிடத்தில் திரளும் கூட்டம்

ஜெயலலிதா மறைந்து 30ஆம் நாள் நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் அதிமுக தொண்டர்கள் அவரது உருவப்படத்திற்கு மரலரஞ்சலி செலுத்தினர். ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக பொதுமக்கள் கூட்

English summary

ADMK workers paid tribute to Jayalalithaa on day 30.Remembering former Tamil Nadu chief minister J. Jayalalithaa, her supporters visiting burial place at Merina beach.