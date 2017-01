திருமங்கலத்தில் இடைத்தேர்தல்? சசி வெற்றிக்காக திமுக பார்முலாவை கையிலெடுக்கும் அதிமுக

அதிமுக பொதுச்செயலாளராக உள்ள சசிகலாவிற்காக ஆள் ஆளுக்கு பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயாராக உள்ளதால் மீண்டும் ஒரு இடைத்தேர்தல் வரும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. திருமங்கலத்தில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டால் 2009

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 10:40 [IST]

English summary

Sources said, ADMK General Secretary Sasikala to contest in Thirumangalam constituency. ADMK workers plan Tirumangalam formula for Sasikala Victory.