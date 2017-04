பெண்ணை அறைந்த ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜன்... வேலை பார்த்த இடமெல்லாம் வில்லங்கம்தான்!

மதுக்கடைக்கு எதிராக போரடிய பெண்ணை தாக்கிய ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜன் ஒரு வில்லங்கவாதி என்று தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Woman protest against the opening of a TASMAC liquor outlet in Shamalapuram in Tirupur District, even as a senior police official slapped a middle aged woman, inviting condemnation from the public.Several women were injured and a person sustained head injury.