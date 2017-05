பள்ளி பொதுத்தேர்வில் இனி ரேங்க் முறையில்லை.... அரசு அறிவிப்பு மாணவர்களுக்கு நல்லதா? கெட்டதா?

பிளஸ் 2 , 10ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வுகளில் இந்த ஆண்டு முதல் 3 ரேங்குகள் கிடையாது என்ற அரசின் அறிவிப்பு மாணவர்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

advantages of grading system which is used as an inevitable tool of assessing a student’s performance at least in the school life. Takes the pressure off from the students at certain levels.