தூத்துக்குடியில் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரேக்ளா ரேஸ்- கிராம மக்கள் உற்சாகம்!!

தூத்துக்குடியில் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரேக்ளா ரேஸ் போட்டிகள் நடைபெற்றது. இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

English summary

After a along time Rekla race conducted in Tutucorin. Lots people enjoyed the race.