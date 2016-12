அஷ்டமி, நவமி முடிந்து வீடு திரும்புவார் கருணாநிதி

காவேரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் திமுக தலைவர் கருணாநிதி, அஷ்டமி, நவமி திதி முடிந்து விரைவில் வீடு திரும்புவார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

DMK leader M Karunanidhi is improving and his discharge from a private hospital will be decided in a day or two after Astami and Navami thithi.