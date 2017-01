ஏறுதழுவுதல் எங்கள் பண்பாடு- ஜல்லிக்கட்டுக்காக மதுரையிலும் இளைஞர்கள் எழுச்சி

பொங்கல் பண்டிகை நாளில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி வழங்கக் கோரி மதுரையில் பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் எழுச்சியுடன் பங்கேற்றுள்ளனர்.

English summary

After Marina beach rally, the youths and students showed their strength in Madurai today in support of Jallikkattu.