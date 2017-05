நிபந்தனை நிறைவேறினால்… நெக்ஸ்ட் செண்ட்… சேர்ந்திடுவோம்… ஓபிஎஸ் உறுதி

நிபந்தனைகள் நிறைவேறும் வரை தர்மயுத்தம் தொடரும் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ் கூறியுள்ளார். நிபந்தனைகள் நிறைவேறினால் அடுத்த வினாடி இரு அணிகளும் இணைந்துவிடும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

After condition fulfilled Ready to rejoin next second, said OPS in Chennai Airport.