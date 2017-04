வாலு போச்சு கத்தி வந்தது டும்டும்... தினகரன் போய் திவாகரன் வருகிறார் டும்டும்!

அதிமுகவை விட்டு தினகரன் ஓடிவிட்டதாலேயே சசிகலா குடும்பம் ஒதுங்கிவிடவில்லை. இப்போது திவாகரன் கட்டுப்பாட்டுக்கு கைமாறுகிறது அதிமுக.

English summary

ADMK sources said that oust of Dinkaran now Sasikala's brother Divakaran trying to control the party.