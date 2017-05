காலத்தின் கோலம்.. தமிழகத்தை தாங்கி பிடிக்க சூளுரைத்த விஜயகாந்த் கைத்தாங்கலாக வந்ததை கவனித்தீர்களா?

தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அவர் மெல்ல உடல்நலன் தேறி வருவதை வெளிக்காட்டுகிறது அவரது கீழடி வருகை.

DMDK president Vijayakanth's health condition is not that much improved because he doesn't walk alone and with anothers help only his mobility possible