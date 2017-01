ஜெ பங்களா, ஜெ. நாற்காலி, கார், கட்சி.. அடுத்தடுத்து கபளீகரம் செய்யும் சசிகலா!

ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமானவற்றை அடுத்தடுத்து கபளீகரம் செய்து வருகிறார் சசிகலா. ஜெ. பங்களா, கார், கட்சி என ஆக்கிரமிக்கும் சசிகலா ஆர்கே நகர் தொகுதியையும் விட்டு வைக்கமாட்டார் என்கின்றனர்.

Sasikala has become the new Jayalalithaa in Tamil Nadu. She continues to live at Jayalalithaa's residence at Poes Garden, she uses cars that were used by the late leader and now she hold the office that the former CM held and leads that party that Jayalalithaa led. It is to be seen if she will take Jayalalithaa's constituency as well.