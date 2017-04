தஞ்சை, அரவக்குறிச்சியைத் தொடர்ந்து ரத்தாகும் ஆர்கே நகர் தொகுதி தேர்தல்

வாக்காளர்களுக்கு பணம் லஞ்சமாக கொடுத்த காரணத்தால் தஞ்சாவூர், அரவக்குறிச்சியைப் போல ஆர்கே நகர் தொகுதி தேர்தலும் அதிரடியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 1:24 [IST]

English summary

Last year polling in Thanjavur And Aravakurichi constituencies were cancelled after both ADMK and DMK were found bribing voters. Now RK Nagar by-elections also cancelled by Election commission for the bribing voters.