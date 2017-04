தாறுமாறான நெருக்கடி எதிரொலி.. தினகரன் குரூப்பை தூக்கி எறிந்தது அதிமுக அம்மா!

சசிகலா குடும்பத்தை ஒதுக்குவதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான அரசு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

CM Edappadi palanisamy govt says that they are expelling Sasikala's family. After the crisis given by the OPS team Edappadi govt taken the decision.