மண்ணின் மகன் vs சசிகலா அக்கா மகன்! மதுசூதனன் களமிறங்கியதால் அனல் பறக்கும் ஆர்.கே.நகர்

மண்ணின் மகனா, அல்லது சசிகலா அக்கா மகனா? என்ற மோதல் ஆர்.கே.நகரில் உருவாகியுள்ளது. இது முழுக்க மதுசூதனனுக்கு சாதகமான அம்சம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

After the entry of E. Madhusudan, R.K.Nagar by election become more interesting and competitive.