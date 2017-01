ஆந்திரா தொடங்கி அஸ்ஸாம் வரை அதிரவைத்த தமிழகத்து ஜல்லிக்கட்டு புரட்சி

தமிழகத்து ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியானது பிற மாநிலங்களை அதிர வைத்துள்ளது. ஆந்திரா தொடங்கி அஸ்ஸாம் வரை தங்களது கலாசார திருவிழாக்கள் மீதான தடையை நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது.

English summary

After Tamilnadu protests against the Jallikattu ban, other states are also ramping up pressure for their National Festival sports.