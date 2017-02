ஒரு வாரத்தில் சட்டசபையை கூட்டி பலத்தை நிரூபிக்க உத்தரவிடலாம்.. மத்திய அரசின் தலைமை வக்கீல் பரிந்துரை

ஒரு வாரத்தில் சட்டசபையைக் கூட்டி பலத்தை நிரூபிக்க உத்தரவிடலாம் என்று மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் முகுல் ரோத்தகி கூறியுள்ளார்.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 17:22 [IST]

English summary

Attorney General Mukul Rohatagi has recommended for a floor test in Tamil Nadu assembly.