மீண்டும் சென்னை அண்ணாசாலையில் விரிசல்... அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்! - வீடியோ

சென்னை அண்ணாசாலையில் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், அவ்வப்போது சாலையில் பள்ளம் ஏற்படுகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமை 12 அடி பள்ளம் உருவானது. இன்று மீண்டும் அதேசாலையில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

In Chennai Annasalai, a crack formed near Anna fly over again. Due to this people frightened and traffic jam became an issue.