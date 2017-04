நீளும் துன்பம்... மீண்டும் ஒரு விவசாயி தற்கொலை - வீடியோ

அந்தியூரில், தன் நிலத்தில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நெல்லும் வாழையும் கருகுவதைக் கண்டு மனம் வெந்து, விவசாயி ராமலிங்கம் என்பவர் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Due to heavy drought in Erode Anthiyur, A farmer committed suicide after seeing his land and plants burnt.