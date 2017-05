விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் மீண்டும் ஐடி ரெய்டு.. தொடரும் சோதனையால் விழிபிதுங்கும் அமைச்சர்!

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் மீண்டும் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Again IT raid in Minister Vijayabhaskarn house in Pudukkottai. In Pudukkottai district at Iluppur home IT officials starts raid today.