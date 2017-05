இன்று முதல் "அக்னி நட்சத்திரம்"... அச்சம் வேண்டாம் மக்களே... அப்பப்ப மழை பெய்யுமாம்!

அக்னி நட்சத்திரம் இன்று ஆரம்பமாகிறது மே 28வரை அக்னி நட்சத்திரம் நீடிக்கும். அவ்வப்போது மழை பெய்யும் என்பதால் அச்சம் வேண்டாம் என்று வானிலை ஆய்வாளர்கள் ஆறுதல் செய்தி கூறியுள்ளனர்.

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 8:21 [IST]

English summary

Agni Natchathiram or Kathiri Veyil begins today. Agni Nakshatram ends on 28 May. During second half of May, there will be maximum amount of solar radiation.