கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகளின் அனைத்துக் கடனும் தள்ளுபடி.. ஹைகோர்ட் அதிரடி!

கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 11:50 [IST]

English summary

Chennai HC Madurai branch orders Tamil Nadu govt to waive off all the agricultural debts for all the farmers in cooperative banks.