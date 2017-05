பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்தால் நல்லதுதானாம்... ஆழம் பார்க்கும் அதிமுக எம்.எல்.ஏ

அதிமுக, வரும் தேர்தல்களில் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துக்கொண்டால் நல்லதுதானே என்று பளிச்சென, சூலூர் எம்.எல்.ஏ. கனகராஜ் தெரிவித்துள்ளது அதிமுகவினர் மத்தியில் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

English summary

AIADMK alliance with BJP good for party and Tamil nadu state,says AIADMK MLA Kangaraj.