அதிமுக அழிந்துவிட்டது, திமுக அழிந்து கொண்டுள்ளது.. பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பரபர பேட்டி

அதிமுக ஏற்கனவே அழிந்துவிட்டதாகவே கருதுகிறேன். திமுக அழிந்து கொண்டுள்ளது என்று மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

English summary

AIADMK already ruined, says union minister Pon.Radha Krishnan in an interview.