ஒதுக்கப்பட்ட சசி,தினகரனுடன் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் திடீர் சந்திப்பு! திகிலில் எடப்பாடி கோஷ்டி!

பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலாவையும்,டெல்லி திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள டிடிவி தினகரனையும் அ.தி.மு.க. அம்மா அணி எம்.எல்.ஏக்கள் நேரில் சந்தித்துப் பேசியுள்ளது அக்கட்சி

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 8, 2017, 10:18 [IST]

English summary

AIADMK (Amma) MLA's Vetrivel and Thanga tamilchelvan met Sasikala at Bengaluru, and Dinakaran at Tihar Jail.