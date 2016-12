அரசியலுக்கு வாங்க.. தீபா வீட்டை முற்றுகையிட்ட அதிமுக தொண்டர்கள்! நல்ல முடிவை அறிவிப்பதாக தீபா உறுதி

விழுப்புரம், திருவள்ளூர், பூவிருந்தவல்லியில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்கள் வந்து, தீபாவை அரசியலுக்கு வருமாறு அழைப்புவிடுத்து கோஷமிட்டனர்.

English summary

AIADMK caders seige J.Deepa niece of former CM Jayalalitha at her house in Chennai, and request her to enter politics.