அதிமுக பொதுச்செயலாளராக சசிகலா நியமனம்... எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொண்டர்கள் சாலை மறியல் !

அதிமுக பொதுச்செயலாளராக சசிகலா நியமனம் செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆம்பூர் அருகே தொண்டர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 20:56 [IST]

English summary

cadres oppose of sasikala to nominated as general secretary of AIADMK