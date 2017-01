போயஸ் தோட்டமாக மாறுகிறது தி.நகர் சிவஞானம் சாலை.. அதிமுக தொண்டர்கள் கூட்டம் ஜே ஜே!

ஆளும் கட்சி தலைமை பொறுப்பில் இருப்பவர்களையே பார்க்க செல்லாத மக்கள் கூட்டம், எந்த ஒரு நிர்வாகத்திலும் இல்லாத தனி மனுஷியான தீபாவை பார்க்க குவிவது ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 11:00 [IST]

AIADMK cadres throng in front of Jayalalitha niece Deepa's house, but Sasikala who is now the chief of the AIADMK, is rejected by the AIADMK men.