ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி உறுதி.. டிடிவி தினகரன் நம்பிக்கை

ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார்.

Story first published: Friday, March 10, 2017, 20:11 [IST]

AIADMK candidates will win in RK Nagar bypoll, says party deputy general secretary ttv dinakaran