நாளை முதல் வரும் 9-ம் தேதி வரை மாவட்ட வாரியாக நிர்வாகிகளை சந்திக்கிறார் சசிகலா !

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட வாரியாக நிர்வாகிகளை சந்திக்க சசிகலா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 19:15 [IST]

English summary

AIADMK functionary meeting from on janaury 4th to janaury 9 at party office