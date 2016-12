ஜெயலலிதா இன்னும் உயிரோடுதான் உள்ளார் என்கிறதா அதிமுக? பொதுக்குழு தீர்மானம் சொல்லும் பாடம்

ஜெயலலிதா இறந்துவிட்ட நிலையில், அவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க தீர்மானம் போட்டு அதிர்ச்சி கிளப்பியுள்ளது அதிமுக பொதுக்குழு.

English summary

AIADMK general body resolution seeking Nobal award for Jayalalitha, but they forgets the rules.