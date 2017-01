அதிமுக எம்.பிக்களுடன் சசிகலா இன்று ஆலோசனை.. பட்ஜெட் பற்றியாம்

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வரும் 31ம் தேதி தொடங்குகிறது. பிப்ரவரி 1ம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும். இந்த நிலையில், சசிகலா எம்.பிக்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார்.

English summary

AIADMK general secretary Sasikala will meet party MP's at Chennai on today ahead of union Budget session.