உரிய நேரத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் தேர்தல்.. தினகரன் திடீர் பேச்சு

உரிய நேரத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் தேர்தல் நடைபெறும் என்று டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

AIADMK Duputy General secretary ttv Dinakaran has said, party General secretary election for very soon