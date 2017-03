நாளை பட்ஜெட்.. அதிமுக எம்.எல்.ஏ.,க்கள் முக்கிய ஆலோசனை !

சென்னை ராயப்பேட்டை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சி எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

English summary

AIADMK mla's meeting at party office on today, they dicuss about upcoming budget session in Tn.