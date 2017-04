வரலாம் வரலாம் வா... ஓபிஎஸ் அணியை நிபந்தனையின்றி பேச அழைக்கும் எடப்பாடி அணி

ஓபிஎஸ் அணியினர் பேச்சுவார்த்தைக்கு வரலாம் என்றும் நிபந்தனையின்றி பேச நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அணியைச் சேர்ந்த வைத்திலிங்கம் கூறியுள்ளார்.

English summary

Edappadi group formed a seven-member negotiation team under Lok Sabha member R. Vaithilingam.he wants to talk for the merger negotiation former Chief Minister O. Panneerselvam team.