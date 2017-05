ஓபிஎஸ் கோஷ்டிதான் ஓட்டை பானையில உப்பு வச்சு அடைக்க பாக்குறாங்க - ஜெயக்குமார் கிண்டல்

ஓபிஎஸ் அணியினர் ஓட்டை பானையில உப்பை வைத்து அடைக்கப் பார்க்கிறார்கள் என்று நிதியமைச்சர் ஜெயக்குமார் கிண்டலடித்துள்ளார்.

ADMK merger talks no improvement, Tamil Nadu minister D Jayakumar lashed OPS camp Semmalai speech.

