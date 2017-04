அப்போ இன்னைக்கும் பேச்சுவார்த்தை இல்லையா? அதிமுக அணிகள் இணைவது எப்போ?

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக கூறப்பட்ட நிலையில் ஓபிஎஸ் அணியின் முனுசாமி பேட்டி பேச்சுவார்தையில் சுணக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

ADMK merger talks yet to confirm in OPS side. Munusamy says a panel had formed, but today not merger talk.