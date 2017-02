மக்களை சந்திக்கவே அஞ்சிகிடக்கும் மக்கள் பிரதிநிதிகள்.. தமிழகத்தில் அரங்கேறும் ஜனநாயக கேலிக் கூத்து

மக்கள் பிரதிநிதிகள் என மார்தட்ட வேண்டியவர்களே, மக்களை பார்த்து அஞ்சுகிறார்கள். மக்களுக்காக போராட வேண்டியவர்கள், மக்கள் போராட்டத்தை கண்டு பதுங்குகிறார்கள்.

English summary

In the first time of the Tamilnadu political history, ruling party MLA's are under police protection to save themselves from the people.