சசிகலா சிறைக்கு போனாலும் கூவத்தூர் சிறையை விட்டு எம்எல்ஏக்கள் வரமாட்டாங்க போலிருக்கே!

கூவத்தூர் ரிசாட்டில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 8வது நாளாக அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் மக்கள் பணியாற்ற எப்போது தொகுதிக்கு செல்வார்கள் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

AIADMK MLAs staying in a resort in Kuvathur, near Chennai on 8th day. when will they release people and admk workers asked.