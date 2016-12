பாஜகவுக்கு பதிலடி கொடுக்கிறதா அதிமுக? தலைமைச் செயலக ரெய்டுக்கு அதிமுக எம்.பி கண்டனம்

தமிழக தலைமைச் செயலகத்தில் வருமான வரித்துறை நடத்திய ரெய்டுக்கு அதிமுக எம்.பி. எஸ்.ஆர்.பாலசுப்பிரமணியன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

AIADMK MP S.R.Balasubramaniyan condemns the IT raid on the TN secretariat.