தத்தெடுத்த கிராமத்தை தத்தளிக்க விட்ட ஓ.பி.எஸ் ஆதரவு பெண் எம்.பி! பொதுமக்கள் சாலை மறியலால் பரபரப்பு

தங்கள் கிராமத்தை தானே தத்து எடுத்துக் கொண்டதாக அறிவித்த வனரோஜா இப்போது குடிநீர் பிரச்சினை உச்சத்தில் இருக்கும்போது கூட பார்க்க வரவில்லை என்பது மக்களின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

AIADMK MP Vana Roja, is under village people's angry as they suffering from draught.