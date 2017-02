அதிமுக எம்.பிக்கள் 20 பேர் டெல்லி பயணம்.. பிரணாப் முகர்ஜியை சந்திக்க திட்டம்

அதிமுக எம்பிக்கள் குடியரசுத்தலைவரை நேரில் சந்திக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK MPs to meet Pranab to complain against Gov Vidyasagar Rao for delaying Sasi's oath taking.