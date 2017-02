குடும்பம், குடும்பமாக குபீரென கிளம்பும் குடைச்சல்..அதிமுகவில் எல்லாமே கொயப்பம்!

திமுகவின் குடும்ப ஆட்சிக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்டது என்ற இயக்கம் என கூறி, எம்.ஜி.ஆரும், ஜெயலலிதாவும் கட்டிக்காத்த அதிமுக இப்போது பல குடும்பங்களின் கையில் சிக்கி, திணறிக்கொண்டுள்ளது.

English summary

AIADMK party is now comes under many families which is creating confusion among Tamilnadu people.