அதிமுக ஒற்றுமையாக உள்ளது.. பி.ஹெச்.பாண்டியன் குழப்பம் செய்கிறார்: பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன்

அனைவரும் ஒற்றுமையாக சசிகலாவை முதல்வராக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும், அதிமுக ஒற்றுமையாக இருப்பதாகவும் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.

English summary

AIADMK party is united to select Sasikala as CM of Tamilnadu.