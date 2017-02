சகலகலா சண்டாளனே.. கடுப்பில், கமலை கண்டபடி விமர்சனம் செய்யும் நமது எம்.ஜி.ஆர்

"சகலகலா சண்டாளனே.." என்ற தலைப்பில், கமலை கண்டபடி விமர்சனம் செய்துள்ளது 'நமது எம்.ஜி.ஆர்' நாளிதழ். அதிமுகவை கமல் எதிர்ப்பதால் இவ்வாறு விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 16:46 [IST]

AIADMK party mouthpiece Namadhumgr slam Kamal Hassan as he continuously making criticize over gvt.