அதிமுக பொதுக்குழு போஸ்டர், பேனர்களில் ஜெயலலிதா போட்டோவுக்கு மட்டுமே இடம்!

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்ட வரவேற்பு பதாகைகளில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா புகைப்படங்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 8:09 [IST]

English summary

AIADMK posters and banners has Jayalalitha photos only as Sasikala is missing there.