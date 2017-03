ஆசை காட்டிய தினகரன்.. அசராமல் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பின்னால் அணிவகுத்த அதிமுக ஸ்டார்கள்

தினகரனின் ஆசை வார்த்தைகளுக்கு மயங்காமல், நடிகர், நடிகையர் இன்று உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளதாக அதிமுக வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

AIADMK star spekers refused to join hands with party dy head Dinakaran and going with O.Pannerselvam team.