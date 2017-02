பிரிந்து சென்றவர்கள் மீண்டும் அதிமுகவிற்கு திரும்பவேண்டும்.. பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் பகிரங்க அழைப்பு

பிரிந்து சென்றவர்கள் எல்லாம் மீண்டும் வாருங்கள் ஒன்றுமையாக செயல்படுவோம் என துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் கூறியுள்ளார்.

English summary

AIADMK supporters again join as party, said Deputy Speaker Pollachi V. Jayaraman