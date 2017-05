எப்போது தேர்தல் வந்தாலும் அதிமுகவே வெற்றி பெறும்.. தம்பிதுரை தடாலடி

எந்த நேரத்தில் தேர்தல் வந்தாலும் அதிமுக மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும். இது புரியாமல், அதிமுகவில் குழப்பம் ஏற்பட்டால், ஆட்சியை பிடிக்கலாம் என திமுக பகல் கனவு காண்கிறது என தம்பிதுரை தெரிவித்தார்.

English summary

Lok Sabha Deputy Speaker Thambidurai said that the AIADMK will rejoin the regime if election held at even now itself.