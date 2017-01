சசிகலா காரில் போகும்போது வயிறெல்லாம் எரியுதுங்க.. தீபா வீட்டு முன்பு அதிமுக பெண் தொண்டர்கள் கதறல்

இன்று ஜெயலலிதா மறைந்து 30வது நாள் என்பதால், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்கள் தீபா வீட்டை முற்றுகையிட்டு, அவரை அரசியலுக்கு வருமாறு அழைத்தனர்.

AIADMK women cadres slam Sasikala and praise Deepa as they want Deepa to lead the party.